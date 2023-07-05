Шольц і Байден зідзвонилися перед самітом НАТО

Президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі, що пройде 11-12 липня.

Про це повідомили у Білому домі, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією, вони обговорили низку питань, які лідери розглядатимуть на саміті, "в тому числі шляхи подальшого зміцнення Альянсу".

Шольц і Байден "висловили сподівання на продовження цих розмов з членами Альянсу у Вільнюсі", сказано у повідомленні Білого дому.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Києву потрібен дуже чіткий і зрозумілий сигнал на саміті у Вільнюсі, що Україна може стати рівноправним членом НАТО після війни.

Зеленський закликав президента США Джо Байдена запросити Україну до НАТО вже зараз – навіть якщо країна приєднається до Альянсу після війни.