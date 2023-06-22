Шольц пообіцяв Києву безпекові гарантії, але відкинув ідею швидкого вступу України у НАТО

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у четвер пообіцяв Україні довгострокові гарантії безпеки, але відкинув ідеї про швидкий вступ до НАТО.

"Ми повинні тверезо поглянути на поточну ситуацію", - сказав Шольц німецьким законодавцям у виступі в парламенті, додавши, що уряд у Києві сам визнав, що країна не зможе приєднатися до НАТО, поки триває війна.

"Тому я пропоную зосередитися на першому пріоритеті (під час саміту НАТО) у Вільнюсі, а саме на зміцненні військової сили України", - додав Шольц.

За його словами, Берлін і партнери з G7 і Європейського Союзу працюють над довгостроковими гарантіями безпеки Києву.

"Наша мета - це... стійка військова підтримка України, в тому числі сучасною західною зброєю, і зміцнення економічної стійкості України під час її захисту від російської агресії", - сказав він.

Велика Британія "підтримає" вступ України до НАТО за спрощеною процедурою. Міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі під час міжнародної конференції у Лондоні Ukraine Recovery - Відновлення України припустив, що Сполучене Королівство підтримає пропозиції, щоб Україна не була зобов'язана проходити етап плану дій щодо членства для приєднання до Альянсу.

При цьому нещодавнє висловлювання французького президента Еммануеля Макрона і повідомлення про дискусії у Парижі дають підстави вважати, що Франція зараз більш схильна підтримувати членство України в НАТО ніж раніше.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після нарад міністрів оборони 15- 16 червня в Брюсселі сказав, що у Вільнюсі союзники "не будуть обговорювати запрошення" України в НАТО, а натомість йтиметься про, як він висловився, "наближення України до НАТО".

Готуючись до саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня західні лідери намагаються узгодити відповідь на заклики України запропонувати їй чіткий "шлях" до вступу в Альянс, який вона могла б швидко пройти одразу, як буде усунутий чинник російської війни. За матеріалами ukrainian.voanews.com