Шольц роздратований тиском через танки Leopard. У його партії зростає невдоволення - Spiegel

Канцлер Німеччини Олаф Шольц роздратований дискусією та тиском на уряд ФРН щодо передачі танків Leopard 2 Україні, а в його Соціал-демократичній партії навпаки зростає невдоволення з цього питання. Про це повідомляє Spiegel.

Видання пише, що на закритому засіданні групи депутатів СДПН 13 січня Шольц затято відстоював свою позицію щодо передачі Leopard Україні і скаржився на те, що в цьому питанні все "надто перегріте".

Зазначається, що у деяких депутатів зростає нетерпіння у питанні Leopard через зміну стратегії деяких країн-партнерів.

За словами депутата Майкла Рота, військова ситуація в Україні змінюється щодня, а тому треба швидше ухвалювати рішення щодо постачання озброєнь.

Він зазначив, що російський диктатор Володимир Путін планує нові наступи, а тому Заходу необхідно об'єднатися та постачати Україні танки західного зразка.

Член СДПН Андреас Шварц також закликав прискорити постачання танків наступного тижня у координації із союзниками.

"У промисловості достатньо Leopard. Нам не потрібно нічого забирати у Бундесверу. Ми маємо підготуватися до цього кроку і оголосити про це разом із нашими партнерами на конференції Рамштайн. Ми маємо зробити це, якщо хочемо, щоб Україна виграла війну", - сказав політик.

Шольц же сказав депутатам, що він роздратований тим, що дискусію щодо танків у Німеччині використовують для нападок на його уряд. Він попросив однопартійців "не хвилюватися" і заявив, що продовжуватиме діяти "узгоджено". Також канцлер розкритикував дискусію у ЗМІ щодо передачі танків. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ