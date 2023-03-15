Штайнмаєр пообіцяв країнам Балтії захист НАТО

НАТО рішуче стоїть на захисті своїх союзників на північному сході Європи, які відчувають загрозу з боку росії.

Про це заявив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту на авіабазу НАТО в Естонській Республіці, передає кореспондент Укрінформу.

«Меседж, який ми посилаємо сьогодні звідти є абсолютно чітким: НАТО готова захищати кожен сантиметр території Альянсу», - заявив президент. Він запевнив, що весь Північноатлантичний блок стоїть на захисті держав Балтії.

Штайнмаєр також закликав не робити поспішних висновків щодо інциденту над Чорним морем, який стався напередодні.

«Що стосується аварії (американського – ред.) дрона, треба дочекатися результатів розслідування. Ми не знаємо на цей момент, чи було то випадкове зіткнення чи навмисні дії», - сказав глава держави, підкресливши необхідність уважно слідкувати за розвитком подій.

Штайнмаєр розпочав 15 березня свій дводенний візит в Естонію відвіданням авіабази Емарі та спілкуванням з солдатами Бундесверу, які беруть участь у місії НАТО Baltic Air Policing і солдатами британських королівських ВПС, які разом з німецькими колегами здійснюють патрулювання повітряного простору в рамках групи швидкого реагування.

Пізніше Таллінні федеральний президент проведе політичні переговори з президентом Естонії Аларом Карісом і прем'єр-міністром Каєю Каллас.

Очікується, що в четвер президент нагородить експрезидента Естонії Керсті Кальюлайд Великим хрестом 1-го ступеня ордена «За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина».

Королівські ВПС долучилися до місії Air Policing Baltics, провідною країною в якій наразі є Німеччина, 6 березня. Один винищувач Eurofighter Луфтваффе і один Королівських ВПС зараз перебувають у стані постійної готовності на авіабазі Емарі на півночі Естонії. Вони повинні піднятися в повітря не пізніше, ніж через 15 хвилин після оголошення тривоги. Такі сигнали оголошуються, зокрема, коли невідомі літаки без сигналу транспондера або радіозв'язку з’являються в повітряному просторі Балтії. Такими невідомими літаками є, як правило, російські.

Головування в місії НАТО в травні перебере на себе Велика Британія.

Військово-повітряні сили ФРН перебували в Естонії з серпня минулого року, у вересні їх підтримував іспанський контингент винищувачів Eurofighter.