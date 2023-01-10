Швеція надішле Україні САУ Archer. Затягування війни на руку Путіну - глава МЗС країни

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстром заявив, що його країна відправить Україні самохідні артилерійські установки Archer, щоб відкинути російських окупантів. Про це він повідомив під час спілкування із пресою, цитує його канал Sky News.

За його словами, Україна потребує більшої кількості наступальних озброєнь західного зразка, а Швеція зобов'язана зробити свій внесок.

Він дав зрозуміти, що відправлення Archer Україні вже вирішено, зауваживши, що питання лише в тому, коли САУ будуть передані.

Дипломат відкинув аргумент, що це призведе до ескалації війни, назвавши це протилежним кроком.

"Ми занадто довго стримували себе щодо цього. Ми так і не зрозуміли, що коли Україна не отримає військової техніки, необхідної для перемоги на полі бою, ця війна затягнеться, що піде тільки на користь Володимиру Путіну", - сказав Біллстром. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.