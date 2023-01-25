Швеція передає Україні бойові машини CV-90 і САУ Archer

Підтримка України у її боротьбі за власне існування та за спільні європейські цінності є одним із пріоритетів Шведського головування в ЄС, країна поставить в Україну 50 бойових машин CV-90 та САУ Archer та закликає ЄС наростити оборонне виробництво.

Про це сьогодні під час слухань щодо пріоритетів Шведського головування ЄС на засіданні підкомітету Європарламенту з безпеки й оборони заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон (Pål JONSON), повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми маємо намір перейти до прямого постачання та надіслати в Україну 50 CV- 90, як і (артилерійські) системи Archer, але нам потрібно нарощувати промислову співпрацю, щоб досягти безпеки оборонного постачання. Наша промисловість повинна мати довгострокову спроможність постачати військове обладнання для України... Наші запаси також не є невичерпними. Деякі країни віддають для України до 50 відсотків власного військового обладнання, та потребують поповнення складів", - сказав керівник оборонного відомства Швеції.

Він зауважив, що Шведське головування припадає на дійсно критичний час для усього Євросоюзу. російська злочинна та неспровокована агресивна війна проти України є найбільшим викликом для європейської безпеки з часів завершення Другої Світової війни.

"Україна воює за свою свободу, але також за свободу Європи. Росія кидає виклик самому існуванню України, але також - європейським цінностям і та нашому спільному майбутньому. Тож економічна, гуманітарна, політична, але також військова підтримка України, - це також про інвестиції в нашу власну безпеку. Це вірний крок, який варто зробити, і це розумна річ, яку Європа має зробити", - зауважив міністр.

Він підкреслив, що перед фактом російської агресії Європа продемонструвала рішучість, єдність та солідарність. Режим путіна буде намагатися зруйнувати цю єдність. Тож імперативом для Шведського головування ЄС буде збереження єдності Європейського Союзу, в тому числі - у питаннях щодо підтримки України.

"На жаль, ми маємо бути готовими до тривалої війни, і продовжувати допомагати Україні всіма можливими шляхами, щоб забезпечити її перемогу. Тож підтримка України є першим та пріоритетом Шведського головування в ЄС", - заявив Пол Йонсон.

Серед дій, яким приділятиме увагу Шведське головування, - продовження ефективної діяльності Допоміжної військової місії ЄС для України (EUMAM), яка була започаткована у рекордно короткий термін та вже у цьому році має підготувати 15 тисяч українських військовослужбовців. Важливим напрямком є завершення процесу виділення для України 7-го траншу допомоги з міждержавного Європейського фонду миру, який залишається важливим інструментом для постачання зброї та іншого військового обладнання для Збройних сил України.

"Збільшення обсягів військового постачання для України є дуже важливим. В мене була можливість відвідати Одесу й Миколаїв у грудні, говорити з українськими військовослужбовцями та ознайомитися із їхньою здатністю використовувати західне озброєння. Я був дуже вражений тим, наскільки швидко вони спроможні адаптуватися до цього західного озброєння, і як суттєво це підвищує захист сил", - зауважив міністр оборони Швеції.

Як вже повідомлялося, Швеція прийняла головування в ЄС з 1 січня 2023 року на наступні шість місяців.