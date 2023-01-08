Швеція заявила, що не може виконати всі вимоги Туреччини щодо вступу у НАТО

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що Стокгольм не може виконати тих вимог, які Анкара висуває умовою для розблокування вступу Швеції та Фінляндії до НАТО.

Коментуючи меморандум, підписаний між Фінляндією, Швецією та Туреччиною, перед тим, як остання погодилася на їх вступ до Альянсу на саміті НАТО в червні, Крістерссон сказав, що відтоді принципових змін не відбулося.

"Туреччина одночасно і підтверджує, що ми зробили те, що обіцяли зробити, але й заявляє, що хоче від нас кроків, які ми не можемо і не хочемо робити. І зараз рішення - у руках Туреччини", - заявив прем'єр.

Він висловив переконання, що рано чи пізно Анкара ратифікує вступ, але відмовився прогнозувати, коли це може статися.

"Тут відіграють роль багато факторів: і внутрішньополітичні, і здатність Швеції довести, що ми серйозно говоримо те, що говоримо", - зазначив він.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що незважаючи на те, що претензії Анкари стосуються винятково Швеції, Фінляндія не погоджуватиметься на те, щоб ратифікацію її вступу завершували окремо.