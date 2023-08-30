Швейцарія долучилася до Реєстру збитків України від російської агресії

Швейцарія долучилася до створеного Радою Європи Реєстру збитків України, які завдали росіяни.

"Цей крок підкреслює підтримку Швейцарією постраждалих від війни та політичного процесу відновлення України, який Швейцарія ініціювала спільно з українським урядом на Конференції з питань відновлення України 2022 року в Лугано", - йдеться в повідомленні швейцарського уряду.

Членство Швейцарії в Реєстрі збитків незабаром офіційно затвердить Рада Європи.

Всесвітній банк збільшив оцінку вартості відновлення України до 411 мільярдів доларів. За матеріалами Прямий канал.