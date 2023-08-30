Швейцарія долучилася до Реєстру збитків України від російської агресії
2023-08-30 17:11
Швейцарія долучилася до створеного Радою Європи Реєстру збитків України, які завдали росіяни.
"Цей крок підкреслює підтримку Швейцарією постраждалих від війни та політичного процесу відновлення України, який Швейцарія ініціювала спільно з українським урядом на Конференції з питань відновлення України 2022 року в Лугано", - йдеться в повідомленні швейцарського уряду.
Членство Швейцарії в Реєстрі збитків незабаром офіційно затвердить Рада Європи.
Всесвітній банк збільшив оцінку вартості відновлення України до 411 мільярдів доларів. За матеріалами Прямий канал.