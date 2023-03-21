Сі Цзіньпін в Москві обговорив з Путіним "українське питання"

Під час зустрічі глави Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним обговорювалася ситуація, пов'язана з війною, яку Росія веде проти України.

Про це повідомляє китайське державне агентство Сіньхуа.

"Під час зустрічі сторони провели поглиблений обмін думками щодо українського питання. Сі Цзіньпін наголосив, що голоси за мир і розум в українському питанні наростають, більшість країн виступають за деескалацію напруженості, за мир і переговори та проти підливання олії у вогонь. Історія показує, що конфлікти зрештою мають вирішуватися шляхом діалогу та переговорів", - ідеться в повідомленні.

Як нагадує у цьому зв'язку видання, нещодавно Пекін оприлюднив спеціальний документ під назвою "Позиція Китаю щодо політичного вирішення української кризи", виступивши, зокрема, проти односторонніх санкцій.

За словами Сі Цзіньпіна, китайська сторона вважає, "що чим складніше, тим більше ми маємо залишати двері відчиненими для світу; чим гостріші протиріччя, тим більше ми не повинні відмовлятися від зусиль для діалогу".

"Китай готовий і надалі відігравати конструктивну роль у просуванні політичного вирішення українського питання", - вказується у повідомленні.

20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Підчас події лідер КНР заявив, що Китай і РФ - "добрі сусіди та надійні партнери", а розвиток відносин двох країн, на його думку, принесе "не лише вигоду", а й так званий "значний внесок у прогрес усього світу".

Згодом російські пропагандистські ЗМІ за підсумками першого дня зустрічі очільників Китаю та РФ написали, що Путін "уважно ознайомився" з планом Китаю щодо "врегулювання гострої кризи в Україні".

Раніше стало відомо, що лідер Китаю Сі Цзіньпін планує провести телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським після поїздки до Москви та переговорів з Володимиром Путіним.

Зазначимо, у березні Академія військових наук Китаю представила закриту доповідь керівництву в Пекіні, згідно з якою війна в Україні завершиться влітку 2023 року, оскільки і Москва, і Київ є близькими до вичерпання економічних можливостей її продовжувати. Напередодні цього Китай закликав "якомога швидше" почати процес мирних переговорів для врегулювання "конфлікту в Україні", який "виходить з-під контролю".

Як відомо, Китай, який утримався від голосування в ООН щодо "формули миру", оприлюднив офіційну версію так званого "мирного плану" щодо завершення російсько-української війни з 12 пунктів. КНР закликає поважати суверенітет усіх країн, однак водночас наполягає на знятті санкцій, запроваджених проти Москви за напад на Україну та злочини проти українського народу. За матеріалами Прямий канал.