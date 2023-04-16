Сільвіо Берлусконі переводять у звичайну палату

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі залишає відділення інтенсивної терапії міланської лікарні Сан-Раффаеле, його переводять у звичайну палату.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

86-річний Берлусконі провів 12 днів в реанімації після госпіталізації з легеневою інфекцією.

Лікарі у неділю повідомили, що переведення стало можливим через "постійне покращення" клінічної картини Берлусконі. Тепер він перебуватиме у звичайній лікарняній палаті.

Раніше лікарі підтвердили, що експрем'єр Італії вже деякий час хворіє на лейкемію.

Берлусконі, який очолював три італійські уряди з 1994 по 2011 рік, останніми роками мав кілька епізодів погіршення здоров'я.

Політик, відомий дружбою з президентом РФ, відзначився неоднозначними заявами щодо України.

У лютому, коментуючи зустріч прем'єрки Італії Джорджії Мелоні та президента Володимира Зеленського на полях саміту ЄС у Брюсселі, Берлусконі заявив, що він би не зустрічався із Зеленським, якби був прем'єром.

Також Берлусконі сказав, що якби Зеленський припинив "атакувати" два регіони на сході України, Росія б не вторглася.