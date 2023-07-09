Сім'я гендиректора російської ракетної компанії спокійно живе у Празі - інформація ЗМІ

Родина Бориса Обносова - керівника російського збройового холдингу "Тактичне ракетне озброєння", володіє нерухомістю в Чехії на сотні мільйонів крон. Сам Обносов, компанія якого розробляє ракети, якими росія обстрілює Україну, не значиться ні в чеському, ні в європейському списку санкцій. Про це пише чеське видання Novinky, передає УНН.

Родина Бориса Обносова - керівника російського збройового холдингу "Тактичне ракетне озброєння", володіє нерухомістю в Чехії на сотні мільйонів крон. Сам Обносов, компанія якого розробляє ракети, якими росія обстрілює Україну, не значиться ні в чеському, ні в європейському списку санкцій. Про це пише чеське видання Novinky, передає УНН.