Син російського конструктора дрону-камікадзе "Ланцет" працює в ООН

Сім'я російського конструктора Олександра Захарова, який сконструював дрон- камікадзе "Ланцет" для армії РФ, володіє квартирою за майже 2 млн доларів у центрі Лондона, а син Захарова Лаврентій працює в Інституті проблем роззброєння ООН. повідомляють "Важные истории".

"Поки конструктор Олександр Захаров озброює російську армію, його син Лаврентій Захаров працює в Інституті проблем роззброєння ООН. Дружина і син творця російських бойових дронів "Ланцет" Олександра Захарова - Світлана і Лаврентій Захарови - з 2018 року володіють в елітному районі Лондона квартирою вартістю 1,5 млн фунтів стерлінгів (майже 2 млн дол. - ред.)", - йдеться у публікації.

Видання уточнює, що Велика Британія ввела санкції щодо компанії-виробника дронів - ТОВ ЦСТ - але не до сім'ї Захарових.

Натомість, у бізнесі з виробництва дронів бере участь сім'я Захарова - дружина Світлана, син Микита і дочка Марія, адже для виробництва "Ланцетів" використовують іноземні комплектуючі, які заборонено поставляти в Росію через санкції.

Згідно з LinkedIn, Лаврентій Захаров проживає за кордоном щонайменше з 2015 року - з 16-річного віку. У Великій Британії він закінчив школу, здобув вищу освіту - ступінь бакалавра політики, соціології та східноєвропейських досліджень Університетського коледжу Лондона, а потім ступінь магістра конфліктології Лондонської школи економіки.

З липня 2021 року він працював в агентствах ООН у Нью-Йорку та Римі, а з травня 2023 року - в Інституті ООН з дослідження проблем роззброєння (UNIDIR) у швейцарській Женеві.

Дослідницькими інтересами Лаврентія Захарова, як ідеться на сайті UNIDIR, є програма управління зброєю та боєприпасами, розмінування та гуманітарний доступ.

Олександр Захаров - російський конструктор, який понад 15 років займається розробкою і виробництвом безпілотників. Найвідоміший його винахід - дрон- камікадзе "Ланцет".

Дрон застосовувався в Сирії і зараз широко використовується у війні з Україною.

Компанія Захарова ЦСТ входить до концерну "Калашников", але контрольний пакет належить Захарову.

У 2022-2023 роках структури Міноборони купили у ЦСТ безпілотників на майже 39 млн доларів, повідомляє "Детектор медіа".