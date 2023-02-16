США готують "новий великий пакет" санкцій проти рф

США готують до річниці російського вторгнення "новий великий пакет" санкцій проти рф. Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".

"Десь близько до 24 лютого ви побачите великий новий пакет санкцій як з боку США, так і всіх наших партнерів по "Групі семи". Цей пакет поглибить і розширить санкції в певних категоріях, які вже були задіяні. Зокрема, санкції будуть стосуватись обмеження потоку технологій до російської оборонної промисловості, хайтек обладнання тощо. Санкції будуть і проти окремих персон, які допомагають вести цю війну і підтримують її", - сказала вона під час телефонного брифінгу для журналістів.

За її словами, нові обмеження також будуть спрямовані проти обходу вже діючих санкцій.

"Ми бачимо, що росіяни стають досить розумними, імпортуючи персональні комп'ютери і холодильники з третіх країн, а часом і з наших країн, і потім з цього обладнання вони виймають чіпи (напівпровідники) і використовують їх для своєї воєнної машини. Ми вдаримо по цих ухилянтах як в наших країнах, так і в третіх країнах. Ми також розширюємо санкції проти банківського сектору, посилимо експортний контроль для запобігання незаконній торгівлі", - зазначила заступниця держсекретаря США.