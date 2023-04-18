США і НАТО не бачать ознак того, що Путін спрямував у Білорусь ядерну зброю

Росія не передала ядерної зброї Білорусі, розміщення якої наприкінці березня анонсував президент країни-агресора Володимир Путін. Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив 18 квітня на щорічній конференції з питань контролю над озброєннями у Вашингтоні, яку Держдепартамент США транслював у Twitter.

За його словами, попри погрози Москви, США і НАТО не вбачають ознак переміщення тактичної ядерної зброї між країнами.

"НАТО не бачить будь-яких змін у ядерній позиції Росії, які вимагають відповідних змін ядерної позиції Альянсу", - сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що риторика Кремля на цю тему є "частиною моделі, яку ми спостерігаємо насправді протягом багатьох років, особливо - після вторгнення в Україну".

"Це небезпечна і безвідповідальна ядерна риторика", - наголосив він, додавши, що країни блоку "уважно стежать за ситуацією".

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка також брала участь у конференції, підтвердила слова Столтенберга про відсутність реальних даних про перевезення ядерних ракет із РФ у Білорусь, але назвала саму загрозу цього "безперечно, небезпечною ескалацією".

"Ми всі спостерігали і непокоїлися, що Путін застосує те, що він вважає нестратегічною, тактичною ядерною зброєю, або зробить якийсь демонстраційний ефект для ескалації, але з керованою ескалацією ризику. Я думаю, що його заява про спрямування ядерної зброї у Білорусь - це його спроба використати цю загрозу у керований спосіб", - сказала вона.

За матеріалами Гордон.