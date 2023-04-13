США наближаються до розкриття справи про витік "документів Пентагону" - Байден

Президент США Джо Байден вперше прокоментував скандал із витоком секретних американських даних, більш відомих як "документи Пентагону".

Під час свого візиту до Ірландії американський лідер заявив, що правоохоронці наближаються до розкриття справи. Байдена цитує видання CNN.

"Розвідка та Мін'юст США ведуть повномасштабне розслідування витоку матеріалів Пентагону. Вони наближаються до того, щоби розкрити цю справу", - повідомив Байден.

Президент США також зізнався, що його непокоїть сам факт витоку, а не зміст документів.

"Я в принципі стурбований тим, що це сталося. Але, наскільки мені відомо, там немає нічого такого, що мало б велике значення", - заявив політик.

Першими з американських ЗМІ про витік даних Пентагону повідомили The New York Times. Документи, серед іншого, деталізували плани США та НАТО щодо розвитку української армії перед запланованим контрнаступом.

Крім того, у документах нібито перераховані чотири непередбачені події, які можуть кардинально вплинути на перебіг війни росії проти України.

За матеріалами Слово і Діло.