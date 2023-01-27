США намагаються завадити "Вагнеру" відновити військову діяльність за межами України - ISW

Міністерство фінансів США запровадило низку санкцій проти 16 організацій, які підтримують діяльність російської ПВК "Вагнер". Таким чином Вашингтом хоче завадити спробам "вагнерівців" відновити військову діяльність за межами України.

Аналітики Інституту вивчення війни нагадали, що Штати визнали "Вагнера" міжнародною злочинною організацією, вказавши на її роль у операціях Росії на території України та причетність до злочинів у ЦАР і Малі.

"Посилення санкцій щодо певних організацій поза РФ та зосередження уваги на діяльності ПВК "Вагнер" свідчить про те, що Мінфін США намагається завадити спробам "вагнерівців" відновити військову діяльність за межами України", - пояснили у ISW.

На думку аналітиків, ПВК "Вагнер" наразі вдається до спроб повернути вплив у африканських країнах. Зокрема вони намагаються відновити позиції та ролі, на яких зосереджувала значну увагу перед тим, як взяти участь у вторгненні РФ на територію України.Діяльність ПВК "Вагнер"

Раніше в Держдепі заявляли, що Вашингтон активно працює над "нейтралізацією" діяльності ПВК "Вагнер". Радник Держдепартаменту США Дерек Чолле пояснив, що Штати не будуть просто спостерігати за спробами організації вербувати до своїх лав найманців з усіх куточків світу.

26 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти ПВК "Вагнер" й ряду російських чиновників, пов'язаних з приватною військовою компанією. У список також потрапили особи, пов'язані з оборонно-промисловим комплексом Москви, а також члени сім'ї союзників Путіна. Також санкції вели проти двох осіб, причетних до спроб Росії анексувати частини України.

За матеріалами УНІАН.