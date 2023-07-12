США не заперечують проти військової допомоги Україні від Південної Кореї
Сполучені Штати вітають рішення будь-якої країни забезпечити підтримку України, в тому числі військову, яка продовжує протистояти повномасштабній російській збройній агресії.
Про це заявив у вівторок речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, коментуючи можливість постачання летальної допомоги Україні з боку Південної Кореї.
"Я скажу, що ми вітатимемо рішення будь-якої країни надати підтримку - чи то підтримку у сфері безпеки, чи економічну підтримку, або ж іншу допомогу Україні в цьому конфлікті",- зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.
Водночас він підкреслив, що це є "суверенним рішенням кожної держави".