США не заперечують проти військової допомоги Україні від Південної Кореї

Сполучені Штати вітають рішення будь-якої країни забезпечити підтримку України, в тому числі військову, яка продовжує протистояти повномасштабній російській збройній агресії.

Про це заявив у вівторок речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, коментуючи можливість постачання летальної допомоги Україні з боку Південної Кореї.

"Я скажу, що ми вітатимемо рішення будь-якої країни надати підтримку - чи то підтримку у сфері безпеки, чи економічну підтримку, або ж іншу допомогу Україні в цьому конфлікті",- зазначив представник зовнішньополітичного відомства США.

Водночас він підкреслив, що це є "суверенним рішенням кожної держави".