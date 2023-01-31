США незабаром оголосять про додаткову допомогу Україні - Білий дім

Сполучені Штати незабаром оголосять про подальшу допомогу Україні у сфері безпеки.

Про це заявила заступниця речника Білого дому Олівія Далтон.

- Я очікую, що незабаром ми оголосимо про додаткову допомогу в галузі безпеки, - сказала Далтон журналістам на борту Air Force One.

Відповідаючи на запитання про те, чи надішлють США літаки F-16 в Україну, Далтон повторила слова президента США Джо Байдена, який відповів "ні" на таке ж запитання журналістів.

Байден неодноразово казав, що питання про літаки не розглядається.

Далтон також підкреслила, що США залишаються в постійному контакті з українськими офіційними особами щодо потреб.

25 січня Джо Байден анонсував передачу Україні 31 танка M1 Abrams. Він наголосив, що українцям танки необхідні через те, що ЗСУ готуються до контрнаступу.

За матеріалами CNN., ICTV Факти