США обговорюють з Ізраїлем загрозу іранських дронів та шукають шляхи для припинення постачань до РФ

США та Ізраїль обговорюють загрозу поширення іранських дронів-камікадзе. Вашингтон шукає шляхи, як не допустити їхнього поширення у світі, зокрема в Росії, заявив на брифінгу речник Держдепу Нед Прайс.

"Ми абсолютно точно обговорювали з нашими ізраїльськими партнерами загрозу, яку становить технологія іранських БПЛА, та розповсюдження технології іранських БПЛА в країни по всьому світу, зокрема в Росію", - сказав він.

За словами Прайса, ця тема порушується на рівнях Держдепу та Білого дому. США також зробили кроки для руйнування мережі поширення іранських дронів і шукають інші способи, зазначив речник Держдепу.

"Ми прагнемо узгодити наш підхід з країнами, союзниками та партнерами по всьому світу, щоб переконатися, що ми використовуємо скоординований підхід для переривання цього каналу передачі технологій з Ірану до Росії та інших зловмисних суб'єктів", - додав він. за матеріалами ЛігаБізнесІнформ