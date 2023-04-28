США передали Україні датчики радіації для виявлення ядерних вибухів - NYT

Сполучені Штати оснащують Україну датчиками, які можуть виявити сплески радіації від ядерної зброї або брудної бомби та ідентифікувати того, хто здійснив атаку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише The New York Times.

Одна з цілей передачі такого обладнання полягає в тому, щоб переконатися, що якщо Росія підірве радіоактивну зброю на українській території, "атомний підпис" і провину Москви може бути підтверджено.

Група підтримки ядерних аварій, або NEST, – тіньовий підрозділ експертів з атомної енергії, що перебуває у віданні агентства нацбезпеки США, – працює з Україною над розміщенням датчиків радіації, навчанням персоналу, моніторингом даних і попередженням про смертельну радіацію.

Агентство повідомило, що мережа датчиків розгортається "по всьому регіону" і матиме змогу "характеризувати розмір, місце розташування та наслідки будь-якого ядерного вибуху". Крім того, агентство заявило, що розгорнуті датчики позбавлять Росію "будь-якої можливості застосувати ядерну зброю в Україні без зазначення винних".

В одному зі сценаріїв Вашингтон міг би використовувати інформацію, зібрану мережею, щоб виключити можливість неправильної ідентифікації нападника, який влаштував ядерний вибух. Це може здатися непотрібним кроком, з огляду на відмінну особливість грибоподібної хмари. Але якщо зброю буде доставлено вантажівкою, танком або човном, а не помітною ракетою з траєкторією польоту, що відстежується, з'ясувати її походження може виявитися практично неможливо.

На думку експертів у галузі ядерної енергетики, публічна інформація про таке оборонне планування може стримувати Москву, оскільки вона знає, що Вашингтон може викрити так звану "операцію під фальшивим прикриттям".

Наприклад, Москва може неправдиво заявити, що Київ влаштував ядерний вибух на полі бою, щоб спробувати втягнути Захід у глибшу війну. Але теоретично, за наявності мережі датчиків, Вашингтон зможе послатися на свої аналізи ядерної атрибуції, щоб показати, що насправді стороною, яка напала, була Москва.

Міністерство енергетики США у листі до російської державної корпорації "Росатом" попередило про наслідки в разі втручання у секретні ядерні технології, розміщені на нині окупованій Запорізькій атомній електростанції.