США: Росія не надаватиме нам даних про свою ядерну зброю. Ми відповімо тим самим

Росія не надаватиме США дані про свої ядерні сили, у відповідь Вашингтон робитиме те саме. Про це під час слухань у Палаті представників заявив представник Пентагону з питань космічної політики Джон Пламб, цитує його CNN.

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За його словами, рішення Москви було ухвалено після того, як диктатор Володимир Путін призупинив участь РФ у договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь - СНО-3.

Він зазначив, що згідно з договором, раз на пів року США та РФ мають обмінюватися даними про ядерні сили.

"Росія відповіла, що не надаватиме цю інформацію. І тому як дипломатичний контрзахід США не будуть надавати цю інформацію назад", - сказав Пламб.

Представник Вашингтона наголосив, що США намагаються "збалансувати реакцію на безвідповідальну поведінку Росії".

Чиновник заявив, що рішення США не надавати інформацію про ядерну зброю у відповідь є законним контрзаходом, щоб спонукати Росію повернутися до дотримання договору.

"В інтересах стратегічної стабільності США продовжуватимуть сприяти публічній прозорості щодо рівнів та стану наших ядерних сил", - резюмував він. 21 лютого Путін заявив, що РФ "призупиняє" свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння і готується до проведення випробувань ядерної зброї. За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.