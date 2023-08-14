США виділили Україні новий пакет озброєнь на 200 млн доларів. До нового пакета увійшли боєприпаси для ППО, артилерії, протитанкові засоби, обладнання для розмінування. Про це у понеділок, 14 серпня, повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Щодня Росія вбиває українських мирних жителів і знищує цивільну інфраструктуру, водночас створюючи зброю голод і сприяючи глобальній відсутності продовольчої безпеки через знищення українських цивільних портів та зернової інфраструктури. Росія почала цю війну і може закінчити її будь-коли, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки. Поки це не станеться, Сполучені Штати, наші союзники та партнери будуть об'єднані з Україною стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у заяві яка опублікована на сайті Державного департаменту.

Зокрема, до нового пакета увійшли боєприпаси для артилерії й систем ППО, протитанкові засоби, а також додаткове обладнання для розмінування.

Блінкен додав, що військова підтримка України триватиме доти, доки Росія не припинить війну, забравши війська з української території та припинивши жорстокі напади.

Нагадаємо, що декілька днів тому з'явилася інформація про те, що США оголосять про виділення Україні нового пакету військової допомоги на 200 млн доларів. Цей пакет стане початком використання 6,2 млрд доларів, які "з'явилися" внаслідок переоцінки вартості раніше наданої Україні допомоги - спочатку служби використовували вартість заміщення переданої техніки, а не так звану залишкову вартість (вартість переданого обладнання з урахуванням зношення й старіння). Гроші - це залишок коштів з пакета на 25,5 млрд, які Конгрес дозволив використовувати для надання допомоги Україні із запасів США через інструмент Presidential Drawdown Authority. У межах цього пакету раніше передавали обладнання для розмінування, протитанкова зброя TOW і AT4, боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot, ракети керованої системи залпового вогню (GMLRS) і протитанкові ракети Javelin, інше обладнання.

Станом на 6 серпня 2023 року загальний обсяг допомоги США Україні вже досяг 66,2 млрд доларів Подібної "інвестиції в союзника" в США не було з часів плану Маршалла (програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни). 43,1 млрд доларів - це військова допомога, 20,5 млрд доларів - частка економічної підтримки й ще 2,6 млрд доларів - гуманітарна допомога. За матеріалами Zaxid.net