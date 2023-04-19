США виділили Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

Міністерство оборони США оголосило 19 квітня про нову критичну допомогу Україні в галузі безпеки на суму до 325 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Це вже 36-ий пакет допомоги. До нього увійшли: додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем Himars; 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди; ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW); комплекси протитанкового озброєння АТ-4; протитанкові міни; підривні боєприпаси для подолання перешкод; понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї; чотири машини тилового забезпечення; високоточні авіаційні боєприпаси; контрольно-діагностичне обладнання для технічного обслуговування та ремонту автомобілів; обладнання для охорони портів та гаваней; запасні частини та інше польове обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у сфері безпеки", - наголосили в Міноборони США. За матеріалами LB.ua