США вимагають від Туреччини припинити приймати вкрадені Росією американські літаки - WSJ

Американські чиновники чинять тиск на Туреччину, щоб вона перестала приймати літаки американського виробництва, які після повномасштабного вторгнення в Україну привласнила собі Росія. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США.

Видання пише, що минулого місяця високопоставлені американські чиновники попередили, що турецьким громадянам загрожує ув'язнення, штрафи, втрата експортних привілеїв та інші заходи, якщо вони надаватимуть такі послуги, як дозаправлення та запасні частини для літаків американського виробництва, що літають у (чи з) Росію та Білорусь у порушення експортних правил.

За словами офіційних осіб, помічник міністра торгівлі США Тея Розман Кендлер передала повідомлення турецьким офіційним особам під час грудневого візиту до Туреччини.

МЗС Туреччини не відповіло на прохання газети прокоментувати попередження.

У лютому минулого року адміністрація президента США Джо Байдена запровадила експортний контроль, який забороняє Росії використовувати літаки американського виробництва у відповідь на напад на Україну. Експортний контроль забороняє будь-яким літакам, виробленим в США, або тим, що містять понад 25% американських компонентів, літати до Росії чи Білорусі без ліцензії, виданої Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США.

Російські авіакомпанії продовжують літати літаками Boeing Co. всупереч зусиллям США та Європейського Союзу щодо їх повернення власникам.

За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, російські та білоруські авіакомпанії, зокрема московська державна компанія Аерофлот, з 1 жовтня виконали понад 2100 рейсів на літаках американського виробництва, включно з Boeing 777, 757 та 737, до Туреччини.

26 лютого 2022 року влада Європейського Союзу ухвалила рішення про повну заборону на постачання та лізинг літаків, вертольотів та іншої авіатехніки до РФ, а також їх страхування та техобслуговування.

14 березня 2022 року російський диктатор Путін підписав закон, що дозволяє російським авіакомпаніям експлуатувати іноземні літаки, що перебувають у лізингу, без іноземного сертифіката.

22 березня стало відомо, що Росія перевела до свого реєстру близько 800 літаків, які належать іноземним лізингодавцям або зареєстровані в іноземних реєстрах.

За матеріалами UA-news.in.ua