США ввели нові масштабні санкції проти Росії

Сьогодні, 24 лютого, Вашингтон запровадив новий пакет санкцій проти Російської Федерації, яка рік тому розв'язала повномасштабну війну проти України.

Про це повідомили у Міністерстві фінансів Сполучених Штатів Америки.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) робить серйозні дії, щоб знизити здатність РФ продовжувати свою жорстоку війну і отримувати ресурси, що використовуються, щоб підтримувати її", - повідомили в американському відомстві.

Під новий санкційний удар потрапили 22 фізичні та 83 юридичні особи.

Зазначається також, що агресор постійно шукає можливості, щоби обійти санкції та експортний контроль, тому американський уряд посилює протидію цим хитрощам у всьому світі. Нові санкції проти РФ включають понад 30 осіб та компаній із третіх країн, пов'язаних з Росією щодо ухилення від санкцій. Зокрема, це стосується незаконного обігу зброї та незаконного фінансування.

До "чорного списку" потрапили: Московський кредитний банк; Комерційний банк Ланта Банк; Металінвестбанк; Новосибірський соціальний комерційний банк; Банк Санкт-Петербург; Банк "Примор'я"; "СДМ-Банк"; "Уральський банк реконструкції та розвитку"; Банк Зеніт; Банк Уралсіб.

У повідомленні також йдеться про те, що агресора допомагали обходити санкції громадяни Швейцарії, Німеччини, Італії, компанії з Болгарії та Мальти.

Під санкційний удар потрапили десять міністрів РФ, зокрема й глава Міненерго Шульгінов, міністр культури Любимов, міністр спорту Матіцина, міністр праці Котяков, віце-прем'єр Росії Голіков та голова МНС Куренков. До "чорного списку" також потрапила російська пропагандистка Ольга Скабеєва.

Крім того, США посилили експортні обмеження щодо Ірану через постачання Росії безпілотників. В американському мінторгу наголосили, що це суперечить інтересам Америки у сфері нацбезпеки та міжнародної політики.