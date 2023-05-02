США: з початку грудня біля Бахмута вбито понад 20 тисяч росіян

За оцінками спецслужб США, з грудня в боях за місто Бахмут з ​​російської сторони загинуло понад 20 000 солдатів. Близько половини з них це бойовики ПВК Вагнера, заявив у понеділок у Вашингтоні координатор зі стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Більшість із них були росіянами, відправленими на війну без належної бойової та бойової підготовки.

За словами Кірбі, загальна кількість убитих і поранених російських військових з грудня в результаті боїв навколо Бахмута, за оцінками спецслужб, перевищує 100 тисяч. Він не надав інформацію про кількість загиблих українських військових.

У листопаді начальник Генштабу США Марк Міллі повідомив, що за перші вісім місяців війни було вбито або поранено понад 100 тисяч російських солдатів. Це ж, мабуть, стосується й української сторони, сказав він тоді в Нью-Йорку. Ці цифри неможливо перевірити незалежно.

Кірбі сказав, що стратегічне значення повернення Росією Бахмута «невелике». Такий крок не змінить хід війни на користь Росії. «Для Росії ці зусилля, особливо в Бахмуті, мають дуже і дуже високу ціну», – сказав Кірбі. Запаси зброї та військ Росії вичерпано, але оборона України в районі Бахмута залишається міцною. За матеріалами dpa, AP