Столтенберг: Кордон НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі

Зусилля російського диктатора Володимира Путіна призвели до того, що довжина кордону НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі. Про це сказав генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу з міністрами оборони Фінляндії та Швеції Пеккою Хаавісто та Антії Кайкконеном.

Столтенберг нагадав, що російський диктатор Володимир Путін вдерся в Україну з проголошеною метою зменшити кількість НАТО в Європі.

"У нього виходить рівно навпаки. У Європі буде більше НАТО, про що свідчить той факт, що і Фінляндія, і Швеція подали заявки та отримали запрошення стати повноправними членами. А коли Фінляндія приєднається, кордон НАТО з Росією збільшиться більш ніж удвічі, кордон між НАТО та Росією збільшиться на 1300 кілометрів", - зазначив генсек НАТО.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ.



