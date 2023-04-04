Столтенберг: Україна стане членом НАТО - позиція Альянсу не змінилася

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції за підсумками першого дня саміту в Брюсселі зазначив, що перш за все треба забезпечити перемогу України у якості незалежної та суверенної держави

Про це він сказав під час трансляції пресконференції в етері Еспресо.

"Позиція НАТО щодо членства України не змінилася - Україна стане членом Альянсу. І це було підтверджено ще раз і ще раз на низці самітів НАТО. Водночас ми також усвідомлюємо, щоб зробити абсолютну обіцянку у цьому питанні, перш за все треба забезпечити перемогу України у якості незалежної та суверенної держави. Саме тому, наші партнери та члени Альянсу надають безпрецедентний рівень підтримки. Ми всі це будемо продовжувати робити надалі. Ми перебуваємо на постійному контакті з Україною, надаємо навчання для особового складу, також додаткову підтримку, аби зробити все необхідне для перемоги України ", - сказав генсек НАТО.

Єнс Столтенберг зауважив, що збереження Україною свого суверенного і незалежного статусу дозволить забезпечити майбутнє її членство в НАТО. 4 квітня у Bloomberg повідомили, що Столтенберг запропонував країнам НАТО надавати Україні по EUR500 млн на рік. За матеріалами Еспресо TV