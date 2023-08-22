Суд в Гаазі у вересні заслухає заперечення Росії у справі про геноцид

Міжнародний суд ООН у вересні проведе слухання, присвячені запереченням Росії щодо юрисдикції суду у справі щодо геноциду.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті суду.

Слухання пройдуть з 18 по 27 вересня в Палаці миру в Гаазі.

"Міжнародний суд ООН, головний судовий орган Організації Об'єднаних Націй, проведе публічні слухання щодо попередніх заперечень, висунутих Російською Федерацією у справі щодо звинувачень у геноциді за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (Україна проти Російської Федерації: 32 держави, що вступають у справу) з понеділка 18 вересня по середу 27 вересня 2023 року в Палаці миру в Гаазі, де знаходиться штаб-квартира Суду", – йдеться у повідомленні.

Слухання розпочнуться з аргументів Росії, а потім – України.

26 лютого 2022 року Україна подала до Секретаріату суду заяву про порушення провадження проти Російської Федерації щодо "спору... стосовно тлумачення, застосування та виконання Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".

16 березня 2022 року Міжнародний суд зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше – у статті: Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").

У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.

3 жовтня 2022 року Російська Федерація подала попередні заперечення щодо юрисдикції суду та прийнятності заяви.