Сунак: Безпекові гарантії не замінять членство України в НАТО

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак погоджується з тим, що домовленості про гарантії безпеки для України, які окремі держави Альянсу планують надати Україні, не замінять її членство в НАТО.

Про це повідомила пресслужба британського уряду після зустрічі Сунака з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в середу, пише "Європейська правда".

На зустрічі Зеленський і Сунак обговорили прогрес контрнаступу, і глава уряд Британії окреслив новий пакет підтримки України з боку Лондона.

Сунак привітав скасування вимоги про надання Україні ПДЧ, що відкриває шлях до повноправного членства в НАТО в майбутньому.

"Прем'єр-міністр і президент погодилися з важливістю домовленостей у сфері безпеки, які будуть оголошені сьогодні вдень на засіданні G7. За словами прем'єр-міністра, вони знаменують собою нову високу точку в підтримці з боку міжнародної спільноти і нададуть Україні ще більший рівень витривалості в боротьбі з російською агресією", - йдеться у повідомленні Даунінг-Стріт.

Обидва лідери погодилися, що ці домовленості "не замінять членства в НАТО, і висловили сподівання на якнайшвидшу розбудову нової безпекової структури".