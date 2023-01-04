Трюдо запевнив Зеленського, що допомога Україні не припиниться

Канада продовжить надавати Україні військову, фінансову та іншу допомогу для захисту від російської агресії.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це за підсумками телефонної розмови Володимира Зеленського і Джастіна Трюдо повідомляє офіс глави уряду Канади.

"Прем'єр-міністр підтвердив рішучість Канади й надалі надавати гуманітарну, військову, фінансову та іншу допомогу уряду та народу України протягом усього необхідного часу, аби уберегти його вільне, демократичне та безпечне майбутнє", - розповіли в офісі Трюдо.

Зазначається, що двоє лідерів обговорили останні події на полі бою в Україні та засудили обстріли, які чинить російський агресор.

"Глава уряду передав найтепліші побажання українцям, які готуються відзначати православне Різдво попри російські обстріли", - йдеться в повідомленні.

Трюдо також висловив сподівання, що 2023 рік принесе українцям мир. "Співрозмовники домовилися залишатися у тісному контакті та регулярно зв'язуватися", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, що минулого року Канада надала Україні фінансової підтримки на 2,5 млрд дол. Це один з найвищих показників у світі в перерахунку на душу населення. Окрім цього, ще 2,5 млрд дол. Канада надала у вигляді військової, гуманітарної та іншої допомоги.