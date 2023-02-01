Туреччина позитивно ставиться до заявки Фінляндії на вступ до НАТО, але не підтримує заявку Швеції - Ердоган

Туреччина позитивно дивиться на заявку Фінляндії про членство в НАТО, але не підтримує заявку Швеції, заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 1 лютого.

"Швеції не варто намагатися на цьому етапі. Ми не скажемо "так" їхній заявці на вступ до НАТО доти, поки вони дозволяють спалювати Коран", - сказав Ердоган у своїй промові перед депутатами від Партії справедливості та розвитку в парламенті, повідомляє Reuters.

29 січня Ердоган дав зрозуміти, що Анкара може погодитися на вступ Фінляндії до НАТО.

Швеція і Фінляндія, що дотримувалися нейтралітету протягом десятиліть, подали офіційні заявки на приєднання до НАТО у травні 2022 року, незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Вони зможуть стати членами НАТО лише після того, як протокол про вступ ратифікують всі 30 країн-членів.

У січні президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що країна не підтримає заявку Швеції приєднатися до НАТО. Він сказав про це після антитурецьких протестів у Стокгольмі, учасники яких публічно спалили Коран і підтримали курдів. Анкара переслідує курдські організації, називаючи їх терористичними.

Навесні Туреччина висунула низку умов для затвердження членства Фінляндії та Швеції в НАТО, зокрема оголосити терористичними низку курдських організацій, скасувати заборону на постачання зброї Анкарі, видати турецькій владі низку курдських й опозиційних діячів, які отримали притулок у Швеції та Фінляндії і яких Туреччина звинувачує в тероризмі.

За матеріалами Радіо Свобода.