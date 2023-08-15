У Білому домі впевнені, що обидві партії в Конгресі підтримають додаткове фінансування для України

Білий дім оптимістично налаштований щодо двопартійної підтримки в Конгресі США рішення про додаткову військову допомогу Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що адміністрація президента вдячна за двопартійну підтримку України. За її словами, президент Джо Байден «упевнений, що ця підтримка продовжуватиметься, оскільки ми працюємо разом, щоб переконатися, що український народ має все необхідне, аби продовжувати відважно боротися за свою свободу».

У листі до Конгресу в четвер адміністрація Байдена запросила понад 24 млрд доларів додаткового фінансування, у тому числі понад 13 млрд – на військову підтримку й 7,3 млрд доларів на економічну й гуманітарну допомогу Україні.

Пані Жан-П'єр зазначила, що директор Управління та бюджету Шаланда Янг і члени команди президента з питань законодавства «провели численні, численні розмови, численні дзвінки з законодавцями на місцях, з обома партіями, щоб точно пояснити необхідність і суть... і підкреслити надзвичайний характер цього запиту».