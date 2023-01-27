У Білому домі заявили, що готові "дуже обережно" обговорювати постачання винищувачів України

США "дуже обережно" обговорюватимуть ідею постачання винищувачів Україні з Києвом та союзниками.

Про це MSNBC сказав заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер.

"Ми не виключали і не виключаємо жодних конкретних систем. Ми намагалися адаптувати нашу допомогу до тієї фази боротьби, в якій знаходяться українці", - цитує Файнера Reuters.

Радник міністра оборони України Юрій Сак очікує, що саме США можуть відіграти ключову роль у ухваленні рішення про постачання винищувачів.

"Якщо ми отримаємо їх (західні винищувачі - ред.), переваги на полі бою будуть просто величезними... Це не просто F-16 (американські багатоцільові винищувачі): літаки четвертого покоління, це те, що нам потрібно", - сказав він.

Нагадаємо, як повідомило Politico, між західними союзниками України вже триває внутрішня дискусія щодо постачання реактивних винищувачів.

За інформацією від ОПУ та міністра оборони Олексія Резнікова, дев'яте засідання у форматі "Рамштайн" буде присвячене забезпеченню України західною бойовою авіацією.

За матеріалами Слово і Діло.