У Брянській області підірвали вишку мобільного зв'язку, виникли проблеми з інтернетом
2023-08-18 16:11
Вишку стільникового зв'язку підірвали у селі Нові Юрковичі Брянської області. Росія традиційно звинувачує у цьому українських військових, не наводячи жодних доказів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.
ЗМІ стверджують, що на Нові Юрковичі нібито скинули два снаряди з безпілотника близько 11:00.
У місцевих жителів виникли проблеми зі стільниковим зв'язком та інтернетом.