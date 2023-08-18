У Брянській області підірвали вишку мобільного зв'язку, виникли проблеми з інтернетом

Вишку стільникового зв'язку підірвали у селі Нові Юрковичі Брянської області. Росія традиційно звинувачує у цьому українських військових, не наводячи жодних доказів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Mash.

ЗМІ стверджують, що на Нові Юрковичі нібито скинули два снаряди з безпілотника близько 11:00.

У місцевих жителів виникли проблеми зі стільниковим зв'язком та інтернетом.