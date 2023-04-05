У центрі Москви спалахнула одна з будівель міноборони РФ

У середу ввечері, 5 квітня, масштабна пожежа трапилась у будівлі міністерства оборони росії, яке розташоване на вулиці Знам'янка,19.

Про це пише Telegram-канал BAZA.

За словами очевидців, пожежа трапилась у будинку Апраксиних. Попередньо, джерело загоряння знаходиться в кабінеті на 5 поверсі. На місці працюють екстрені служби.

Зауважимо, що будівля знаходиться менше ніж в 500 метрах від російського Кремля.

Відомо, що пожежі присвоєно другий рівень небезпеки. Очевидці повідомляють, що з вікон будівлі валить густий дим та видно полум'я. За матеріалами Подробиці.ua