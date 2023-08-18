У ГУР оголосили, скільки росіян щомісяця мобілізують для фронту

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що в Росії щомісяця мобілізують близько 20 тисяч людей.

"У Росії триває повноцінна мобілізаційна кампанія та продовжуються мобілізаційні заходи. І щодня, і щомісяця ці заходи продовжуються. Щомісяця кілька десятків, близько 20 тисяч людей мобілізується", - сказав Юсов.

За його словами, "різними способами, різними інструментами, різними методами", але ця кампанія продовжується.

"В результаті їх змушують підписувати контракти. Або якимось іншим способом. Проте йдеться саме про примус", - підкреслив представник ГУР.

Здебільшого, зазначив він, не йдеться про дітей чиновників або про мільйонерів.

"Це заробітчани або люди, які нещодавно отримали російський паспорт", - сказав Юсов.

Представник ГУР акцентував увагу на тому, що отримання російського паспорта "створює потенційну загрозу", що з високою ймовірністю людина буде схоплена і відправлена на фронт в Україні, де буде знищена або взята в полон.

"Оскільки Україна дотримується міжнародного права та Женевських конвенцій, то єдиним способом зберегти життя для російських солдатів є добровільне здавання в український полон або захоплення в полон", - наголосив представник ГУР.