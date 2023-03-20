У ГУР прокоментували візит Путіна до Маріуполя: "Це добра режисура"

У Головного управління розвідки Міноборони немає доказів, що в тимчасово окупований Маріуполь Донецької області приїжджав саме російський диктатор Володимир Путін, і що він узагалі ще живий. Про це представник ГУР Андрій Юсов сказав в ефірі національного телемарафону, який транслював канал "Рада".

"Чому ви впевнені, що це був саме Володимир Путін у Маріуполі? У нас немає жодних доказів того, що ця людина була Володимиром Путіним. Чоловік, схожий на Путіна, дійсно зафіксований на цих кадрах. Зараз точаться дискусії в різних експертних середовищах, чи живий у принципі сам Путін", - сказав Юсов.

Він зазначив, що якщо Путін живий, його зазвичай видно на зустрічах за довгим столом, на великій відстані від живих людей. У нього тремтить рука і є багато інших характерних ознак, яких немає в людини, котра була в Маріуполі, сказав Юсов.

"Це добра режисура, і зрозуміло, що російська пропаганда вміє робити різні постановочні сеанси. Але жодних доказів того, що саме Путін був у Маріуполі, не надано", - сказав Юсов.

За його словами, чи живий реальний Путін, чи ні, не має жодного значення, оскільки "цар уже несправжній".

Пресслужба Кремля стверджує, що Путін прилетів до Маріуполя гелікоптером у ніч на 19 березня й автомобілем "об'їхав кілька районів міста, оглянув берегову лінію поблизуі яхт-клубу, будівлю театру, пам'ятні місця".

Також Путін поспілкувався з жителями Маріуполя, під час цієї зустрічі хтось здалеку крикнув президенту РФ: "Це все неправда! Це напоказ!"

У Міноборони України зауважили, що Путін відвідав Маріуполь уночі, "як і годиться злодію", щоб було простіше приховати від сторонніх очей у відеоматеріалах за підсумками візиту реальний стан зруйнованого окупаційною російською армією міста. За матеріалами Гордон.