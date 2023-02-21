У ЄС поки не знайшли 300 млрд євро активів Центробанку РФ, які мають піти на користь України

Європейський Союз наразі так і не зміг підтвердити, що на території блоку заморожені саме 300 мільярдів євро активів Центрального банку Росії, які були заморожені в результаті російського повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це виданню Delfi повідомили кілька джерел у Брюсселі та Києві, пише "Європейська правда".

У вівторок 45 членів Європейського парламенту направили лист керівникам ЄС із вимогою створити єдиний реєстр заблокованих у Євросоюзі коштів Центробанку РФ і російських олігархів із зазначенням розмірів та місцеперебування цих коштів.

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Європарламентарі стверджують, що досі такого реєстру не існує, а також вимагають, щоб Єврокомісія спонукала країни-члени ЄС ділитися з нею інформацією про заарештовані російські гроші "для створення ясної картини ситуації".

Підписанти листа вважають, що після збору необхідної інформації Єврорада та Єврокомісія мають виробити єдиний підхід до використання цих коштів на відновлення України і вважають особливо важливим, щоб ці кошти були використані саме в такий спосіб.

Високопоставлений співробітник Європейської комісії, який побажав зберегти інкогніто через відсутність повноважень зі спілкування зі ЗМІ, повідомив Delfi, що європейська фінансова влада, попри свої заяви про блокування 300 мільярдів євро, що належать ЦБ РФ, так і не виявила цих коштів.

За словами джерела, оцінки обсягів зарубіжних активів Росії ґрунтуються виключно на оцінках самого російського ЦБ, здійснених до початку вторгнення в Україну. У реальності ж, додало воно, сума заблокованих активів значно нижча.

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Джерело Delfi в одній з експертних груп, що здійснюють взаємодію між Україною, ЄС і США з питань санкційного тиску на Росію, уточнило, що після блокування всіх операцій з російським ЦБ у лютому минулого року встановити місцезнаходження всіх 300 мільярдів євро російських резервів досі не вдалося.

Співрозмовник припускає, що це може бути пов'язано зі структурою управління російськими іноземними активами, яка, можливо, набагато складніша, ніж це уявлялося раніше. Ймовірно, частина російських активів може зберігатися в приватних банках, співробітництво яких із фінансовою владою ЄС ще належить забезпечити.

Нагадаємо, ще в листопаді 2022 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб потім передати їх на відбудову України та для компенсації збитків, завданих війною РФ.

За інформацією ЗМІ, Єврокомісія пропонує об’єднати заморожені російські активи на європейському або міжнародному рівні для інвестування, а прибуток з цього інвестування можна було б використати для фінансування відновлення України.