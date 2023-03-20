У ЄС розглянуть збільшення Фонду миру ще на EUR3,5 мільярда - Боррель

Країни Євросоюзу розглянуть збільшення Фонду миру ще на €3,5 мільярда.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками спільного засідання Ради ЄС за участю міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн-членів заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми підтримуємо формулу миру Президента Зеленського. І ми будемо продовжувати контакти з Україною та з нашими партнерами, з думкою про те, що ця війна завершиться, в той день або інший. Тоді нам треба буде будувати мир. Формула миру Президента Зеленського продовжує отримувати нашу підтримку, адже має на меті досягнення справедливого миру, а не будь-якого миру", - заявив Боррель.

За його словами, враховуючи витрати на військову допомогу для України, європейські міністри погодилися сьогодні розглянути пропозицію щодо збільшення Європейського фонду миру, з якого фінансуються проєкти в рамках Спільної зовнішньої та безпекової політики ЄС, на ще 3,5 мільярда євро, і це лише перший крок на шляху до прийняття такого рішення.

"За останні 20 років, після завершення "холодної війни", ми, європейці, знижували наші військову спроможність та оборонне фінансування вдвічі. Розрахунки свідчать, що ми зменшили виробництво боєприпасів в чотири рази. Зараз, несподівано, ми маємо підвищити це виробництво", - додав Боррель.

Він зауважив, що Рада ЄС сьогодні погодилася із заходами подальшої підтримки України та збільшення спроможностей власної оборонної промисловості. Це, за його словами, є демонстрацією єдності ЄС та готовності країн-членів працювати "швидко та важко" для забезпечення власної безпеки та для того, щоб допомогти Україні забезпечити свої право на самооборону.

Як повідомлялося, Єврокомісія та Європейська служба зовнішніх дій запропонувати триєдиний підхід для прискорення постачання в Україну боєприпасів, яких вона гостро потребує. Зокрема, планується виділити 1 мільярд євро для компенсації країнам ЄС негайних поставок вже існуючих боєприпасів, ще 1 мільярд євро буде спрямований на спільне замовлення таких боєприпасів у європейської оборонної промисловості, для поповнення арсеналів та продовження постачання боєприпасів в Україну. Третя складова цього плану передбачає розвиток виробничих спроможностей європейського ВПК для вирішення викликів, що постають перед ЄС у сфері безпеки у зв'язку із російською агресією.