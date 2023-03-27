У Китаї негативно відреагували на плани РФ розмістити ядерну зброю в Білорусі

Ядерну війну неможливо виграти. Про це нагадали в МЗС Китаю, коментуючи заяви президента РФ Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі.

Про це пише китайське видання Guancha з посиланням на речницю МЗС КНР Мао Нін.

"В січні минулого року лідери п'яти держав, що володіють ядерною зброєю, виступили зі спільною заявою, в якій вказують, що ядерну війну неможливо виграти. У заяві наголошувалося, що слід уникати воєн між державами, які мають ядерну зброю, і варто знижувати стратегічні ризики", - сказала Мао Нін у коментарі журналістам.

За нинішніх обставин, за її словами, "усі сторони мають зосередити зусилля на дипломатичному шляху для мирного врегулювання української кризи та спільно сприяти нормалізації ситуації".

Напередодні президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю у Білорусі. У НАТО і ЄС закликали Росію дотримуватися власних міжнародних зобов'язань у сфері контролю над озброєнням.Що відомо про розміщення ядерної зброї в Білорусі

Президент РФ Путін заявив, що Росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

Він додав, що Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю призведе до внутрішньої дестабілізації країни та остаточно зіпсує російську репутацію в очах білоруського суспільства.

Міжнародна кампанія за знищення ядерної зброї (ICAN) засудила заяву президента Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі.

"Поки президент Путін має ядерну зброю, Європа не може бути в безпеці. Він виправдовує цю небезпечну ескалацію, посилаючись на десятиліття спільного використання ядерної зброї НАТО", - заявив виконувач обов'язків директора ICAN Даніель Хегста.

За його словами, допоки країни продовжують розглядати ядерну зброю як щось інше, ніж глобальну проблему, це допомагає Путіну уникнути покарання за подібну поведінку.

Федеральний уряд Німеччини заявив, що президент Росії Володимир Путін вдається до ядерного залякування, погрожуючи розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Україна завила, що вимагає скликати Раду безпеки ООН у зв'язку з наміром Росії розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

Боррель попередив про наслідки появи на території Білорусі російської ядерної зброї

ICAN засудила намір Путіна розмістити ядерну зброю в Білорусі. За матеріалами UA: Суспільне Новини