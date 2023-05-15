У Конгресі США залишається двопартійна підтримка України - Пелосі

Впливові демократи й республіканці запевнили у збереженні в Сполучених Штатах потужної двопартійної підтримки України в обох партіях Конгресу США, оскільки це відповідає американським національним інтересам.

Про це заявили в понеділок під час Копенгагенського демократичного саміту 52-га спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі й 66 держсекретар США Кондоліза Райс, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми дуже пишаємося чудовим лідерством нашого президента Джо Байдена, який об'єднує вільний світ, щоби бути разом з Україною. І в Конгресі Сполучених Штатів залишається потужна двопартійна та двопалатна підтримка для забезпечення України допомогою, необхідною їй, щоби вийти переможцем", - наголосила Пелосі, яка представляє Демократичну партію.

Вона також закликала міжнародне співтовариство докласти спільних зусиль, щоби притягнути президента рф володимира путіна та його уряд до відповідальності.

Своєю чергою представниця Республіканської партії, колишня радниця з питань нацбезпеки Білого дому та держсекретар США (2005-2009 рр.) Кондоліза Райс наголосила, що зараз світ переживає випробування для поколінь. Вона підкреслила, що українці не вимагають воювати замість них у цій боротьбі, а просять зброю.

"Це не лише питання справедливості, це питання захисту наших інтересів. Те, що відбувається в Україні, впливає на світовий порядок", - наголосила представниця Республіканської партії. У цьому зв'язку вона підкреслила, що події в Україні є невіддільними від інших викликів, які загрожують світові у Європі, на Близькому Сході та у випадку з Китаєм.

"путін думає, що час на його боці. Але ми повинні показати йому, навіть якщо він готовий витрачати життя молодих росіян, навіть якщо він готовий тероризувати український народ, що насправді наша єдність і наша підтримка України не зруйнуються", - наголосила колишня держсекретар США.

За її словами, будь-які потенційні домовленості про припинення вогню дадуть російським силам потужну позицію для того, щоби знову вдертися, коли настане зручний для них час.

"Щоби уникнути цього, потрібно надати Україні все, що їй потрібно на сьогодні, терміново забезпечити Україну різким збільшенням військових поставок і можливостей, достатніх для того, щоби переконатися, що росія ніколи не зможе досягти своїх цілей", - наголосила Райс.

Тим часом координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі у понеділок заявив у Вашингтоні, що адміністрація Байдена отримала "приголомшливу двопартійну й двопалатну підтримку" всього, що робила для допомоги Україні. У цьому зв'язку він згадав заяви впливових республіканців, зокрема, спікера Палати представників Кевіна Маккарті, голови комітету Джеймса Комера, а також керівництва міжнародного комітету нижньої палати, які виступили за продовження допомоги Україні.

"Подальша підтримка України залишається міцною (позицією - ред.), вона продовжує існувати, вона продовжує бути двопалатною та двопартійною, і президент Байден це цінує. Ми вдячні за цю підтримку, і ми сподіваємося, що ця підтримка триватиме", - підкреслив Кірбі.

Він також визнав, що незначна частина республіканців у Палаті представників ставить під сумнів необхідність подальшої підтримки України, однак, за його словами, це не впливає на позицію більшості.

Як повідомляв Укрінформ, в адміністрації президента Байдена в понеділок підтвердили, що регулярні пакети допомоги Україні у сфері безпеки й оборони з боку Сполучених Штатів виділятимуться надалі, впродовж середньої перспективи.