У Кремлі відреагували на постачання Україні далекобійних ракет Storm Shadow

Команда російського диктатора Володимира Путіна публічно зізналася, що вкрай негативно відреагувала на новину щодо постачання Великою Британією Україні далекобійних ракет Storm Shadow. Окрім того, офіційна Москва додала, що має намір знайти адекватну відповідь. З такою заявою виступив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Вельми негативно (у Кремлі ставляться до постачання Storm Shadow - ред.). Це вимагатиме адекватної відповіді і від наших військових, які, природно, з військового погляду ухвалюватимуть відповідні рішення, - цинічно заявив речник Володимира Путіна. Що відомо про постачання Україні ракет Storm Shadow

11 травня американські журналісти із CNN повідомили, що Велика Британія поставила Україні крилаті ракети Storm Shadow, надавши Збройним силам нашої країни новий ударний потенціал великої дальності напередодні довгоочікуваного контрнаступу українських військ.

Згодом глава Міноборони Британії Бен Воллес офіційно підтвердив передачу Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Сьогодні я можу підтвердити, що Велика Британія передає Україні ракети Storm Shadow. Storm Shadow - це високоточні ракети великої дальності, які можуть завдавати ударів з конвенціонального озброєння, - зазначив британський міністр.

На переконання Бена Воллеса, британські далекобійні ракети зможуть успішно доповнити інше західне озброєння, яке є в України, насамперед йдеться про системи HIMARS і Harpoon, а також ракети "Нептун" українського виробництва.

Використання Storm Shadow дозволить Україні відтіснити російські сили з української суверенної території, - наголосив британський міністр.

Що важливо розуміти, лідер Британії Ріші Сунак уже у 2023 році дав зрозуміти, що офіційний Лондон розглядає можливість надання зброї дальнього радіуса дії Україні.

За матеріалами Online.ua