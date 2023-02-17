У Латвії вирішили передавати Україні автомобілі, конфісковані у п'яних водіїв

У п'яних латвійських водіїв забиратимуть автомобілі та передаватимуть Україні - Уряд Латвії в остаточному читанні підтримав поправки до відповідного закону.

"Поки що ми можемо реалізувати конфісковані у п'яних водіїв транспортні засоби, продавши їх, здавши на переробку або розібравши на запчастини, однак ми бачимо, що за нинішніх умов вони були б корисною підтримкою для народу України", - голова Комісії з оборони, внутрішніх справ Раймонд Бергманіс.