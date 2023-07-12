У Німеччині відреагували на слова Зеленського про нерішучість НАТО та згадали про "умови"

Німеччина розуміє нетерпіння України через відсутність графіків вступу в НАТО. Проте у питанні членства мають бути виконані умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса в інтерв'ю ARD.

За його словами, всі союзники погоджуються, що Україна приєднається до НАТО, коли війна з Росією закінчиться.

"Все це нормальні стандарти для всіх країн-членів НАТО. Я розумію образу та нетерпіння. Особливо в тій ситуації, в якій є Україна, я їй цілком співчуваю", - сказав міністр.

Пісторіус додав, що для вступу до НАТО мають бути виконані умови, але не назвав їх.

"Членство до того, як прикордонні питання будуть врегульовані й настане мир, означатиме, що справа про Альянс може бути спровокована майже негайно якоюсь дією", - наголосив глава Міноборони Німеччини. Нерішучість НАТО

Вчора у Вільнюсі розпочався саміт країн НАТО, на якому присутній також президент України Володимир Зеленський. Союзники ухвалили спільне комюніке, де, зокрема, виклали бачення шляху України в Альянс. Також союзники підтримали вступ нашої країни до НАТО без виконання плану дій щодо членства.

Глава держави розкритикував Альянс за нерішучість щодо України. Він заявив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України.