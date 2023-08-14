У Норвегії оголосили про плани передати Україні антидронові системи

Норвезький виробник зброї Kongsberg Gruppen оголосив, що Міжнародний фонд допомоги Україні (IFU) підписав із компанією контракт на передання Україні систем протидії безпілотним системам. На це 14 серпня звернула увагу "Європейська правда".

"Kongsberg підписала контракт через IFU на постачання антидронових систем (C-UAS), які безоплатно передадуть Україні. Постачання містить кілька систем Cortex Typhon, розроблених для протидії широкому спектру БПЛА з рішеннями, які дають змогу завдати фізичної шкоди або в інший спосіб знешкодити повітряну загрозу", - ідеться в повідомленні.

Норвезька компанія зазначила, що вартість контракту - lb56 млн (приблизно $71 млн).

У Kongsberg повідомили, що в Cortex Typhon C-UAS входять система спостереження і дистанційний бойовий модуль.

Інформацію виробника зброї підтвердили 14 серпня в уряді Норвегії.

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Норвегія регулярно допомагає Україні в боротьбі з російською агресією, повномасштабний етап якої розпочався в лютому 2022 року.

Як повідомляють на сайті уряду Норвегії, у 2022 році вона виділила Україні та іншим країнам регіону, які постраждали від дій Росії, приблизно 10,7 млрд норвезьких крон ($1 млрд).

У квітні Данія й Норвегія передали Україні 8 тис. артилерійських снарядів, у червні анонсували передання нової партії боєприпасів.

Норвегія збільшить підтримку України у 2023 році на 2,5 млрд норвезьких крон (приблизно €216 млн), заявив 11 липня на пресконференції у Вільнюсі, де проводять саміт НАТО, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре. За словами Стьоре, посилення військової допомоги Україні відбуватиметься в межах п'ятирічної програми Нансена, загальна сума якої становить 75 млрд норвезьких крон (€6,49 млрд). "Це означає, що ми візьмемо 2,5 млрд норвезьких крон із загальної програми й збільшимо її до осені 2023 року", - розповів прем'єр.

За матеріалами Гордон