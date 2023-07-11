У парламенті Естонії назвали рішення НАТО щодо членства України неправильним сигналом Росії

Рішення НАТО щодо членства України в Північноатлантичному альянсі посилає неправильний сигнал Росії.

Про це заявив голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення у Twitter.

"Послання НАТО Україні, на жаль, неоднозначне і може послужити неправильним сигналом для Росії", - написав він. Вступ України до НАТО

На бухарестському саміті НАТО 2008 року союзники пообіцяли, що Україна стане частиною Альянсу.

Сьогодні ж під час саміту у Вільнюсі Україні дозволили вступити до НАТО без виконання плану дій щодо членства, що значно прискорить весь процес.

При цьому країни НАТО пообіцяли запросити Україну до Північноатлантичного альянсу, якщо вона виконає низку умов.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що у підсумковому комюніке немає жодних часових рамок для запрошення України до НАТО. У зв'язку з цим глава держави розкритикував країни Альянсу.

Пізніше видання Spiegel уточнило, що у підсумковому документі саміту лідери країн НАТО вказали, що запрошення України до НАТО можливе у разі виконання окремих умов.