У Пентагона закінчуються гроші для України, США обговорюють новий пакет допомоги - Politico

До середини літа у Пентагона можуть закінчитися гроші на зброю для України, у США обговорюють новий пакет допомоги. Про це повідомляє Politico.

Як зазначається, у пакеті допомоги Україні на суму $48 млрд, що був схвалений Конгресом у грудні 2022 року, залишилося близько $6 млрд, а це означає, що фінансування Сполученими Штатами військової допомоги для України може вичерпатися до середини літа.

На думку багатьох членів Конгресу США, фінансування військової допомоги Україні має продовжувати надходити без перебоїв, тим більше, що Київ готується розпочати широкомасштабний контрнаступ та відбити захоплену росіянами територію.

"Дуже важливо, щоб адміністрація вчасно надала Україні те, що їй потрібно для захисту та повернення своєї суверенної території", - заявила сенаторка від Республіканської партії Сьюзен Коллінз керівництву Міноборони США під час слухань.

Високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена заявив, що Білий дім вже обговорює новий пакет і він буде розрахований на продовження підтримки України.

Чиновник додав: поки що неясно, як можуть змінитися потреби України під час чи після контрнаступу, але що адміністрація повністю віддана підтримці Києва під час та після війни у довгостроковій перспективі.

Водночас наголошується, що зараз Конгрес США працює не в тому складі, який затвердив фінансування військової допомоги Україні в грудні 2022 року (бюджет був розрахований до кінця фінансового року - 30 вересня 2023-го), крім того, зараз "не той самий набір обставин".

Politico припускає, що цього разу будь-яка пропозиція Білого дому наприкінці літа може "натрапити на шалені дебати про ліміти боргу і майже напевно зустріне опір з боку невеликої, але гучної групи республіканців, які хочуть скоротити витрати на Україні". 5 травня 2023 року в Білому домі заявили, що США "зробили все можливе" для підготовки наступу України та продовжуватимуть військову допомогу. 12 травня держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон дасть Україні більше озброєнь для наступу, якщо буде відповідний запит.

За матеріалами ЛІГАБізнесІнформ