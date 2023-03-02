У Польщі підтримали виключення Росії з МАГАТЕ

Для забезпечення безпеки атомної енергетики ЄС слід призупинити членство Росії у Міжнародному агентстві з атомної енергії. Про це заявила міністерка клімату та довкілля Польщі Анна Москва на конференції з енергетики у Хорватії, повідомляє The Guardian.

Міністерка вважає, що країни ЄС мають "припинити будь-яку ядерну співпрацю з Росією".

"Ядерні санкції в наступному пакеті - це виклик, з яким ми повинні впоратися, як би це не було складно", - сказала Москва.

Міністерка підкреслила, що окупація Росією Запорізької АЕС створює "вкрай серйозну загрозу для нашої економіки, нашого суспільства та нашої безпеки".

На тій же конференції міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що потрібно "позбутися росіян в атомній сфері" і що "в цивілізованому світі вони не можуть бути партнерами з бізнесу", оскільки "вони зруйнували всі фундаментальні принципи ядерної безпеки".

У листопаді МАГАТЕ закликало Росію піти із Запорізької АЕС і не чіпати ядерних об'єктів України. 28 лютого Україна висунула свою кандидатуру до ради керівників МАГАТЕ на період 2023-2025 років.

2 березня в МЗС заявили, що обмеження для корпорації Росатом та ядерної галузі РФ мають увійти до наступного пакету санкцій Євросоюзу.