У Польщі затримали двох шпигунів російської ПВК "Вагнер" - обом затриманим висунули обвинувачення

У Польщі затримали двох людей, які поширювали російську пропаганду.

Про це міністр внутрішніх справ Польщі Маруш Камінський 14 серпня повідомив у Twitter.

За його даними, польське Агентство внутрішньої безпеки (ABW) затримало двох шпигунів визнаної у світі злочинною організацією російської ПВК "Вагнер". Вони вели агітацію у Кракові та Варшаві, ідеться в повідомленні.

"ABW спільно з поліцією виявила та затримала двох росіян, які розповсюджували пропагандистські матеріали групи "Вагнер" у Кракові й Варшаві. Обом висунули обвинувачення, зокрема у шпигунстві, і їх узяли під варту", - написав Камінський.

ABW wsp'oldzialajac z Policja zidentyfikowala i zatrzymala dw'och Rosjan, kt'orzy w Krakowie і Warszawie kolportowali materialy propagandowe Grupy Wagnera. Obaj uslyszeli zarzuty, dot. m. in. szpiegostwa, і trafili do aresztu.

Wkr'otce wiecej informacji. #SkutecznieChronimyPolske - Mariusz Kami'nski (@Kaminski_M_) August 14, 2023

Про викриття російської розвідувальної мережі, що діє в Польщі, яка планувала підірвати потяги зі зброєю та гуманітарною допомогою для України, 19 липня повідомляла Gazeta Polska. У серії спецоперацій із березня до липня прокуратура та ABW затримали 15 осіб, це громадяни Білорусі, Росії й України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.